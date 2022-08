POL-PPMZ: Mainz - Erneut Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Mainz-Neustadt (ots) - Am Montagabend gegen 21:30 Uhr wurde in der Mainzer Neustadt ein junger Mann überfallen. Der 23-Jährige schlief auf einer Parkbank im Goethepark, als eine achtköpfige Personengruppe erschien und ihn unter Gewaltandrohung aufforderte, seine Geldbörse herauszugeben. Nachdem der Geschädigte dieser Aufforderung nachkam, liefen die Männer weiter in Richtung Sömmeringstraße. Zwei der Täter konnte ...

