POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn/ Katalysator gestohlen

Unbekannte haben den Katalysator eines schwarzen Volvo L V70 demontiert und gestohlen. Das Auto stand zwischen 11 Uhr am Dienstag (17.05.22) und 10 Uhr am Mittwoch (18.05.22) auf einem Parkplatz an der Straße Am Dorn in Bösensell. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

