POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Wallgarten/ Brauner BMW Z-Serie beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (18.05.22) haben Unbekannte Felgen der Marke BMW und Reifen aus einem Schuppen an der Halterner Straße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr am Dienstag (17.05.22) und 6.15 Uhr am Mittwoch (18.05.22). Die Unbekannten brachen die Tür des Schuppens auf. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. ...

