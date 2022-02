Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden vollstreckt Haftbefehle

Dresden (ots)

Am Montagmorgen (21.02.2022) gegen 3:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Hauptbahnhof Dresden. Eine Überprüfung des 30-Jährigen ergab zwei Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden. Hintergrund der Ausschreibung waren rechtskräftige Urteile wegen Diebstahls mit Waffen und Körperverletzung. Der Tunesier wurde am gleichen Tag durch die Bundespolizei Dresden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um seine 247 Tage umfassende Restfreiheitsstrafe anzutreten.

Einen 33-jährigen Bulgaren kontrollierten Bundespolizisten gegen 7:00 Uhr im Bahnhof Dresden Neustadt. Der Mann war zur Festnahme aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Berlin ausgeschrieben. Die Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1.500 Euro konnte er nicht begleichen, sodass eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt, für die Dauer von 76 Tagen, durchgeführt wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell