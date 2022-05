Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Betrüger erfolgreich

Coesfeld (ots)

Um einen kleinen dreistelligen Eurobetrag haben Betrüger am Mittwoch (18.05.22) eine 93-jährige Seniorin aus Coesfeld gebracht. Zwei männliche Unbekannte gaben sich gegen 14.50 Uhr als Mitarbeiter einer Kanalreinigung aus. Unter diesem Vorwand gelangten sie in die Wohnung. Dort gingen die Täter in sämtliche Badezimmer und überprüften das Wasser. Es ist davon auszugehen, dass sie zudem nach Schmuck und Bargeld suchten. Dies blieb nach jetzigem Stand erfolglos. Für die Dienstleistung verlangten die Täter Geld. Die Geschädigte übergab den Unbekannten den Betrag in Bar. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät:

- Niemanden in die Wohnung lassen, wenn kein Termin verabredet wurde. - Lassen Sie sich von dem angeblichen Mitarbeiter die Firma nennen, schließen Sie die Türe und rufen sie bei der vermeintlichen Firma an. - Suchen Sie eigenständig die Telefonnummer heraus, nutzen Sie keine, die Ihnen von dem vermeintlichen Mitarbeiter gegeben wurde. - Wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie einen Verwandten an, oder bitten Sie Nachbarn um Hilfe. - Wenn Sie sich bedroht fühlen, schließen Sie die Türe und rufen Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell