Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6 / Öhringen: Unfall mit zwei Verletzten

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg wurden zwei Personen verletzt. Die Autobahn musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein 42-Jähriger war am Dienstagvormittag mit seinem Audi A4 auf dem linken der drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen unterwegs. Der Audi-Fahrer kollidierte gegen 10.30 Uhr mit einem auf dem mittleren Fahrtstreifen fahrenden Lexus einer 54-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß ins Schleudern. Der Audi kollidierte mit der Mittelleitplanke, drehte sich und prallte in der Folge gegen einen Sattelzug auf dem rechten Fahrtstreifen. Durch die Kollisionen wurde der Audi-Fahrer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 54-jährige Lexus-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt und wurde entgegen erster Meldungen noch vor seinem Eintreffen an der Unfallörtlichkeit abbestellt. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Sie wurde gegen 13 Uhr wieder freigegeben. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell