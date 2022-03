Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge am Freitag, den 11.03.2022, gegen 18 Uhr in der Unterführung des Hauptbahnhofs Heilbronn. Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen über die Bahnhofstraße hinweg zum dortigen Busbahnhof, wo eine der Personen gegen ihren Willen in ein Fahrzeug verbracht wurde. Im Anschluss verließ dieses Fahrzeug die Örtlichkeit. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen, sowie den involvierten Personen und Fahrzeugen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Bad Rappenau: Polizist im Einsatz verletzt

Nach einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt musste am Montagabend ein 36-Jähriger in Gewahrsam genommen werden, dabei wurde ein Polizist verletzt. Eine Polizeistreife war gegen 23 Uhr zu dem Einsatz in Bad Rappenau ausgerückt. Nachdem sich der 36-Jährige nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv gegenüber seiner Familie und den Beamten auftrat, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten. Der 36 Jahre alte Mann wurde schließlich auf eine Polizeidienststelle gebracht und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Heilbronn: Mercedes beschädigt und davongefahren

Ein in der Heilbronner Hafenstraße geparkter Mercedes wurde am Montag von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Wagen stand zwischen 7 Uhr und 20.30 Uhr an der Straße. Der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Wagens streiften den rechten Außenspiegel, woraufhin daran Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Der Verursacher meldete den Unfall allerdings weder beim Besitzer, noch bei der Polizei. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Bei Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde am Sonntagabend ein 55-jähriger Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war gegen 18 Uhr mit seiner Honda auf der linken Spur der Heilbronner Neckartalstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache mit einem auf der rechten Spur fahrenden Audi kollidierte. Der Motorradfahrer kam zu Fall während sein Gefährt weiter an dem Pkw entlangschrammte und schließlich umfiel. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

Cleebronn: Sprinter von Unbekannten beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer am Wochenende einen in Cleebronn geparkten Mercedes Sprinter beschädigt. Der Wagen stand von Freitag bis Montag in der Brückenstraße. In diesem Zeitraum zerkratze eine unbekannte Person die Karosserie und besprühte das Fahrzeug mit schwarzer Farbe. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6096 entgegen.

Brackenheim: Motorrad kollidiert mit Pkw

Der Fahrer eines Motorrads wurde am Montagmorgen in Brackenheim bei einem Unfall verletzt. Der 18-Jährige war um kurz vor 7 Uhr mit seiner Maschine auf der Georg-Kohl-Straße unterwegs. Vermutlich bemerkte er zu spät, dass der vorausfahrende Fahrer eines Audis seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste und kollidierte mit dem Heck des Autos. Der 18-Jährige stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

