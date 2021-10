Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 04.10.2021 geen 16:35 Uhr ereignete sich auf der Landstraße im Bereich der Autobahnanschlussstelle Nohra ein Verkehrsunfall. Ein von der Autobahn abfahrender Pkw-Fahrer wollte links in Richtung Troistedt abbiegen, missachtete hierbei eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen ent- stand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

