POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Schöntal: Frau bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Schöntal wurde eine Opel-Fahrerin verletzt. Die 41-Jährige fuhr gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 2321 in Richtung Berlichingen. An der Einmündung zur Jagsthäuser Straße übersah sie vermutlich einen in Richtung Berlichingen fahrenden Sattelzug und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt, eine Behandlung war nicht notwendig. Ein im Pkw befindlicher Zweijähriger und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 2.000 Euro. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Öhringen: Diebstahl aus Pkw

Unbekannte entwendeten am vergangene Wochenende mehrere Dokumente aus einem Pkw in Öhringen. Der oder die Täter betraten zwischen 17 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Montag ein Firmenareal in der Siemensstraße, indem sie über einen Zaun kletterten und diesen beschädigten. Dort brachen sie einen VW Touran auf und stahlen Fahrzeug- und Personaldokumente. Diese konnten später in Tatortnähe aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

