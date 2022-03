Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Kupferrollen von Firmengelände gestohlen

Kupferrollen im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte am Wochenende von einem Firmengelände in Niederstetten. Die Täter überwanden auf unbekannte Weise einen Zaun, der das Gelände in der Gerhard-Sturm-Straße umgibt und begaben sich zu einer Lagerhalle, die sie gewaltsam öffneten. Aus dem Inneren wurden acht Kupferrollen gestohlen und abtransportiert. Vermutlich flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute über den Zaun und den Vorbach zur Landesstraße 1001, wo sie wohl in einen PKW stiegen. Zeugen, die zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am Sonntagmorgen rund um das Firmengelände sachdienliche Beobachtungen machen konnten oder denen in der Tatzeit ein verdächtiges Fahrzeug an der Landesstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Junge Frauen bei Unfall schwer verletzt

Zwei junge Frauen erlitten am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Tauberbischofsheim schwere Verletzungen. Die 17 und 18 Jahre alten Mädchen waren gegen 14.30 Uhr gemeinsam auf dem Leichtkraftrad der Jüngeren auf der Straße "Am Wört" unterwegs, als die 17-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihren Roller verlor. Das Leichtkraftrad kam von der Straße ab, streifte im Grünstreifen einen Busch und stürzte bei der Rückkehr auf die Fahrbahn mitsamt der jungen Frauen um. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Am Roller entstanden Schäden in Höhe von rund 500 Euro.

Bad Mergentheim: Mann in psychischem Ausnahmezustand greift Polizisten an

Mitten auf der Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim spazierte am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein 59-Jähriger. Zeugen hatten der Polizei den Fußgänger gemeldet, die daraufhin losfuhr, um den Mann zu kontrollieren und zu verhindern, dass dieser verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreife ergriff der Mann zunächst die Flucht, bevor er von den Polizisten eingeholt wurde. Da der Mann seine Personalien nicht nennen wollte und gegenüber der Beamten immer aggressiver wurde, wurde er in einen Streifenwagen gesetzt. Hier versuchte er sich selbst zu verletzen indem er immer wieder seinen Kopf gegen die Scheibe schlug. Er trat außerdem nach der Streifenwagenbesatzung und spuckte die Polizisten an. Von der Polizeidienststelle wurde er schließlich mit einem Rettungswagen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Ahorn: Kraftrad prallt gegen Pedelec

Beim Zusammenstoß mit einem E-Bike wurde am Sonntagnachmittag ein Kraftradfahrer in Ahorn-Berolzheim schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr wollte der Fahrradfahrer von der Hauptstraße in den Hofgartenweg abbiegen und zeigte dies mit einem Handzeichen an. Der dahinter fahrende Motorradfahrer übersah dieses Zeichen vermutlich und kollidierte mit dem Abbiegenden. Der 80-jährige Leichtkraftradfahrer wurde ebenso wie der 65 Jahre alte Fahrradfahrer von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

Mehrere Pkw wurden in der Nacht auf Sonntag in Tauberbischofsheim-Hochhausen von einer unbekannten Person beschädigt. Zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurden drei Autos, die in der Steppersgasse geparkt waren, mit weißer Farbe besprüht. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Lauda-Königshofen: Kind von Auto erfasst

Ein 6-Jähriger rannte am Samstagmittag in Lauda-Königshofen vor ein Auto und wurde dabei leicht verletzt. Das Kind war gegen 13 Uhr hinter einem am Straßenrand haltenden Pkw auf die Straße "Am Hummelsacker" gelaufen. Ein 40-Jähriger der dort zeitgleich mit seinem Honda fuhr, bemerkte den Jungen wohl nicht rechtzeitig und kollidierte mit ihm. Der 6-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Königheim: "73" in Auto gekratzt - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche beschädigte eine unbekannte Person ein Auto in Königheim. Zwischen Dienstagabend und Samstagnachmittag zerkratzte der Täter oder die Täterin einen in der Straße "Seltenberg" geparkten BMW und ritzte dabei unter anderem die Zahl 73 in die Karosserie. Zeugen, die Angaben zur unbekannten Person oder dem Tatzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell