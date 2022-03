Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: Missglücktes Überholmanöver - Fahrzeug überschlug sich

Auf der Landesstraße 1046 bei Schöntal verlor am Samstagmorgen ein 27-jähriger VW-Lenker bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Er war gegen sieben Uhr von Crispenhofen kommend in Richtung Westernhausen unterwegs, als er zu einem Überholvorgang eines vor sich fahrenden Fahrzeugs eines 51-Jährigen ansetzte. Da der VW-Fahrer es nicht schaffte vorbeizuziehen, brach er den Überholvorgang ab und scherte wieder hinter dem 51-jährigen Fahrer ein. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW, überschlug sich und landete im Straßengraben. Der 27-Jährige und sein Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Helfer der örtlichen Feuerwehr kamen zufällig an dem Unfallort vorbei und kümmerten sich um die Verunglückten. Der Beifahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Künzelsau: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Am Freitag zwischen circa 1.30 und 15 Uhr, wurde ein weißer VW Up auf einem Schotterparkplatz in der Bergstraße in Künzelsau von einer unbekannten Person beschädigt. Als die 25-jährige Geschädigte am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, war die Beifahrerscheibe zersplittert und es konnte eine Eindellung oberhalb des Fensters festgestellt werden. Aus dem VW Up wurde nichts entwendet. Dennoch entfernte sich der oder die Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 940440 zu melden.

Künzelsau: Fahrerflucht an der Hochschule

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter beschädigte auf dem Parkplatz der Hochschule in Künzelsau am Montag, den 14. März, beim Ausparken einen 1er BMW. Der BMW wurde von circa 9.45 bis 13 Uhr dort von dem Geschädigten abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, entdeckte er auf der linken Fahrzeugseite Kratzspuren. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise zu der Tat und dem Täter oder der Täterin werden unter der Telefonnummer 07940 940441 entgegengenommen.

