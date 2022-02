Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Neuss

Am Mittwochnachmittag (09.02.), gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Warenhaus an der Römerstraße. Zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren hatten Bekleidung und einen Bluetooth-Lautsprecher gestohlen und waren von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte festgestellt werden, dass gegen den 22-jährigen Dieb bereits zwei Suchvermerke vorlagen. Die Ausländerbehörde Essen ließ nach dem Mann fahnden, da gegen ihn ein Haftbefehl zur Abschiebung vorlag. Zudem hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg, wegen eines zurückliegenden Diebstahls, ein Erkenntnisinteresse am Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Der 22-Jährige wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Sein 25-jähriger Begleiter konnte die Wache nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung, bei der unter anderem Fotos gemacht und Fingerabdrücke abgenommen wurden, wieder verlassen.

