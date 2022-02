Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 48-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Grevenbroich (ots)

Einen 48 Jahre alten Mann überprüften Polizeibeamte am Donnerstagmorgen (10.02.), gegen 06:45 Uhr, an der Gürather Straße in Neurath. Wie sich herausstellte, bestand gegen den Grevenbroicher ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen Untreue in sieben Fällen.

Der Mann muss nun eine Haftstrafe von 12 Monaten verbüßen.

