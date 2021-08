Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Winzler Straße

Pirmasens (ots)

Am 31.07.2021, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein grauer Opel Corsa die Winzler Straße in Pirmasens in Fahrtrichtung Kreuzgasse. Als dieser in Höhe der Hausnummer 74 verkehrsbedingt halten musste, kam diesem ein weißer VW Passat entgegen. Dieser streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Opels. Im Anschluss entfernte sich der VW Passat unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. /pips

