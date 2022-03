Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: In Firma eingebrochen

Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Büroräume einer Firma in Walldürn. Zwischen 14 Uhr am Samstag und 19.30 Uhr am Sonntag überwanden die Unbekannten vermutlich eine verschlossene Seitentüre und gelangten so in die Werkstatt in der Alten Amorbacher Straße. Von der Werkstatt ging es für die Täter weiter in die Büroräume, in denen sie Münzgeld in Höhe von etwa 30 Euro entwendeten. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Mosbach: Mit Auto über Verkehrsinsel gefahren

Mit seinem Suzuki fuhr ein alkoholisierter 32-Jähriger am Samstagabend über eine Verkehrsinsel in Mosbach. Gegen 20.30 Uhr war der Wagen in der Neckarburkener Straße auf Höhe des Fußballvereins mit dem Hindernis kollidiert. Der Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort, bis er auf Höhe einer Tankstelle von Zeugen zum Anhalten bewegt werden konnte. Bei der Kollision hatte der Suzuki nicht nur sein Kennzeichen verloren und ein Verkehrszeichen überfahren, sondern wurde ebenfalls so stark beschädigt, dass er Betriebsstoffe verlor. Er musste abgeschleppt werden. Der Fahrer war ebenso wenig fahrbereit wie sein Auto. Bei der Unfallaufnahme konnte die Streife Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung bei dem Mann feststellen. Ein Alkoholtest ergab über 2 Promille. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 4.000 Euro. Der 32-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Aglasterhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von rund 1.500 Euro hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Aglasterhausen verursacht. Eine 45-Jährige hatte ihren Opel zwischen 13 Uhr und 15.15 Uhr am Straßenrand der Straße "An der Klinge" geparkt. Als Sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden an ihrem Insignia fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hat es versäumt ihre Daten zu hinterlassen oder den Unfall der Polizei zu melden. Die 45-Jährige bleibt auf dem Schaden sitzen, sollte der oder die Unbekannte nicht ermittelt werden. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf die unbekannte Person haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell