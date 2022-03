Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Von der Fahrbahn abgekommen - Mann leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 33-Jähriger bei einem Aufprall auf einen Baum am Donnerstagabend bei Möckmühl. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Polo alleinbeteiligt in einer Kurve der Kreisstraße 2132 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Beim Eintreffen der Streife an der Unfallstelle zwischen dem Brandhölzle und dem Möckmühler Ortseingang, war der Fahrer nicht mehr da. Er hatte offenbar mit Hilfe von Angehörigen ein Krankenhaus aufgesucht. Die Bergung des fahruntauglichen Polos wurde von dessen Eigentümer veranlasst. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der 33-Jährige seinen Pflichten nachgekommen ist.

Neckarsulm: Metalldiebe unterwegs

Eine Regenrinne aus Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro war das Ziel von Dieben in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in Neckarsulm. Unbekannte gelangten zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag auf das Gelände im Wilfenseeweg und entfernten über 50 Meter der Regenrinne an einer Halle. Die Rinne war dort in einer Höhe von knapp fünf Metern angebracht. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden beten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm 07132 93710 zu melden.

Weinsberg: Drei Fahrzeuge an Frontalzusammenstoß beteiligt

Auf der Bundesstraße 39 bei Weinsberg stießen am Donnerstagabend ein Audi und zwei BMW frontal zusammen. Der Lenker des Audi fuhr in Richtung des Schemelsbergtunnels und wollte nach links auf die Landesstraße 1036 abbiegen. Hierbei kollidierte er frontal mit dem auf der Bundesstraße 39 entgegenkommenden BMW einer 28-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Audi frontal auf einen von der Landesstraße 1036 kommenden und an der Einmündung auf die Bundesstraße 39 wartenden BMW geschleudert. Durch die Zusammenstöße wurde der 18-jährige Beifahrer des Audi schwer und die 28-jährige Fahrerin des BMW leicht verletzt. Der Beifahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Fahrer des Audi und der 43-jährige Fahrer des zweiten BMW wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Der Audi und der BMW der 28-Jährigen waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Flein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich mit einem roten Fahrzeug beschädigte eine unbekannte Person zwischen Mittwoch und Donnerstag einen geparkten VW Up in Flein. Der oder die Unbekannte verursachte den Schaden zwischen 6 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz im "Backhausweg". Der Verursacher oder die Verursacherin hinterließ einen Streifschaden in vierstelliger Höhe weder aber nicht seine oder ihre Daten oder meldete sich bei der Polizei. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Untergruppenbach: Mit knapp 1,9 Promille im Auto unterwegs

Seinen Führerschein musste ein 44-Jähriger nach einer Autofahrt mit knapp 1,9 Promille abgeben. Die unsichere Fahrweise des Mannes war Zeugen am Donnerstagmittag zwischen Untergruppenbach und Heilbronn aufgefallen. So soll der Mann auf der Landesstraße 1111 mit seinem Mercedes mehrfach in den Grünstreifen gekommen sein und eine Leitplanke touchiert haben. Bei Untergruppenbach folgte dann laut Zeugen ein knappes Überholmanöver, bei dem der Lenker einen roten Mercedes hinter sich ließ. Der 44-Jährige und sein Mercedes konnten durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mercedes-Lenker musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Metalldiebstahl von Firmengelände

Metall und Batterien im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Heilbronn entwendet. Von einem umzäunten Firmengelände in der Karl-Wüst-Straße schafften die Täter über eine Tonne Metall, darunter unter anderem Aluminium, Kupfer und Messing weg. Zu dem Diebesgut gehörten noch etwa 40 Antriebsbatterien. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

