Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Fahrzeuge kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Buchen kollidierten zwei Pkw. Ein 18-jähriger BMW-Lenker war gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 unterwegs und befuhr die Abfahrt Buchen Süd in Richtung Bödigheimer Straße. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Buchen abbiegen und übersah vermutlich den von dort kommenden Ford eines 37-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford in die Schutzplanke geschleudert. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro und die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Walldürn-Altheim: Brand in Firma

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekt geriet am Freitagmorgen in Walldürn-Altheim die Maschine einer Firma in Brand. Mitarbeiter des Unternehmens im Tiefenweg konnten das Feuer, das gegen 5.45 Uhr ausbrach, mit Feuerlöschern eindämmen und den Brand letztendlich löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell unbekannt. Verletzt wurde niemand.

Mosbach-Neckarelz: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht nach einer Unfallflucht am vergangenen Samstag in Neckarelz nach Zeugen. Die Fahrerin eines grauen VW Tiguan parkte diesen gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße und ging einkaufen. In der Zwischenzeit blieb ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Tiguan hängen, wodurch Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Dies entdeckte die Besitzerin als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam. Da sich der Verursacher nicht um die Regulierung des Schadens kümmerte, sondern flüchtete, sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0661 8090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell