POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Wer hatte grün? Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht nach einem Unfall am Sonntagnachmittag nach Zeugen. Der Fahrer eines Jaguars fuhr gegen 12.45 Uhr im Saarlandkreisel in Richtung Neckartalstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Golf-Lenker vom Klinikum in Richtung Saarlandkreisel. Die beiden Pkw kollidierten und es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Da beide Beteiligten angaben bei grün gefahren zu sein, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060, beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Ittlingen: Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Ein 16-Jähriger flüchtete am Sonntag in Ittlingen mit seiner Suzuki vor der Polizei und stürzte hierbei. Der Jugendliche fuhr von der Hauptstraße kommend über den Gehweg auf die Landesstraße 592 in Richtung Richen. Der Aufforderung zum Anhalten durch die Beamten mit Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal kam er nicht nach und missachtete auch Lautsprecherdurchsagen. Auf seiner Weiterfahrt, gemeinsam mit seinem Mitfahrer, begab sich der 16-Jähriger in Richtung Eppingen, wo auf Höhe der Kläranlage eine Kontrollstelle durch eine weitere Streifenwagenbesatzung eingerichtet wurde. Beim Versuch den Streifenwagen zu umfahren, stürzten die Flüchtenden von der Suzuki. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, sein Mitfahrer blieb unverletzt. Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Betrunken Unfall gebaut und randaliert - Polizist verletzt

Ein 68-Jähriger versuchte am Sonntagnachmittag vergeblich seinen Opel in eine Parklücke in Eppingen einzuparken und verhielt sich anschließend aggressiv gegenüber der Polizei. Der Mann fuhr bei seinem Einparkversuch gegen 13.30 Uhr in der Anton-Bruckner-Straße gegen eine Straßenlampe, eine Mauer und in ein Gebüsch. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Durch Zeugen konnte er an einer Weiterfahrt gehindert werden. Den hinzugerufenen Beamten gegenüber verhielt sich der 68-Jährige aggressiv. Aufgrund der Alkoholisierung des Mannes wurde er zur Blutentnahme gebracht. Hierbei leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten. Der Führerschein des Randalierenden wurde beschlagnahmt und er muss nun mit Strafanzeigen rechnen.

Eppingen: Betrunken von Unfallstelle geflüchtet

Mit rund 2,5 Promille flüchtete ein Fahrradfahrer am Samstag in Eppingen nach einem Verkehrsunfall. Ein BMW-Fahrer war gegen 12 Uhr auf dem Postweg in Richtung der Bahnhofstraße unterwegs und hielt dort verkehrsbedingt an. Ein 44-Jähriger befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in den Postweg abbiegen. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, kam der Mann zu weit nach links und streifte den BMW. Der Fahrradfahrer fiel zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Kurz vor Eintreffen der Polizei rannte der 44-Jährige davon, konnte nach einer kurzen Verfolgung jedoch festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Ihm wurde Blut abgenommen und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Leicht verletzte Person und hoher Sachschaden

Rund 28.000 Euro Schaden und eine verletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag in Heilbronn. Der Fahrer eines VW Sharan befuhr gegen 11.30 Uhr die Neckarsulmer Straße und bremste aufgrund einer roten Ampel auf Höhe der Brüggemannstraße ab. Eine dahinterfahrende Skoda-Lenkerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr hinten auf. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Gundelsheim-Obergriesheim: Zwei Verletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Zwei junge Männer wurden am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gundelsheim verletzt. Ein 20-jähriger Polo-Lenker befuhr gegen 4.00 Uhr gemeinsam mit seinem Beifahrer die Ortsdurchfahrt Obergriesheim von Heuchlingen kommend. Im Verlauf einer abknickenden Vorfahrtsstraße kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem VW von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug frontal gegen ein Gebäude. Hierdurch wurden die beiden Insassen schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Weinsberg: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 21-Jähriger stürzte am Sonntagmorgen mit seinem Fahrrad in Weinsberg und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der junge Mann befuhr gegen 5.30 Uhr die Straße "Hofäcker" bergabwärts und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen die Motorhaube eines geparkten Mercedes Vito. Seine Verletzungen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Schaden am Vito wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

