Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Raub mit Schreckschusswaffe - Zeugen gesucht

Am Montagabend, 21. März, kam es in Heilbronn zu einem Raubdelikt, bei dem mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben wurden. Gegen 20 Uhr bedrohte der Täter in Begleitung einer weiteren Person einen 37-Jährigen und eine 47-Jährige in der Wollhausstraße, um Bargeld zu rauben. Er gab auch mehrere Schüsse in deren Richtung ab. Die beiden Bedrohten konnten flüchten und Hilfe rufen.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat oder die Täter gesehen haben oder Informationen zu den Hintergründen geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell