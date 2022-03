POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim: Fahrzeug übersehen

Eine verletzte Person und circa 8.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montag in Wertheim. Gegen 10 Uhr befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Mercedes die Luisenstraße und bog links in die Bismarckstraße ein. Dabei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Renault einer 29-Jährigen, sodass beide Fahrzeug kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde die Mercedesfahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Autos.

