Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Zeugen nach Sexualstraftat an Kind gesucht

Celle (ots)

Bereits am 02.12.2021, gegen 07.30 Uhr, wurde ein 11 Jahre altes Mädchen auf dem Weg zur Schule von einem Mann mit heruntergelassener Hose angesprochen. Ort des Geschehens war ein Weg im Sinnes-und Bewegungsgarten zwischen dem Penny-Markt und dem Hallenbad (Europabad Nienhagen). Das Mädchen ist nach Ansprache durch den Mann davongelaufen. Bei dem Täter soll es sich laut Beschreibung um einen ca. 180 cm großen Mann im Alter zwischen 21 und 25 Jahren handeln. Er trug Baustellenschuhe, eine schwarze Hose sowie ein dunkles Oberteil mit einer Aufschrift. Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes soll ein LKW mit gleicher Aufschrift gestanden haben. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Mann um einen Handwerker gehandelt haben könnte. In Tatortnähe soll sich zudem eine Spaziergängerin mit einem Hund aufgehalten haben. Diese Spaziergängerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei weitere Zeugen, die sich an die beschriebene Person erinnern oder an diesem Tag Handwerker beschäftigt haben, sich zu melden unter Telefon 05141/277-215 oder -314.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell