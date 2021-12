Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter flüchtet mit zwei Fahrrädern- Kellerräume aufgebrochen

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (16.12.) meldete sich der Bewohner eines Mehrfamilienhauses unter den Linden bei der Polizei und teilte den Diebstahl von zwei Fahrrädern mit. Als er gegen 09.00 Uhr seine Wohnanschrift in Richtung Arbeitsstelle verlassen wollte, bemerkte er, dass an der Hauseingangstür eine Fußmatte so hingelegt wurde, dass die Tür sich nicht mehr verschließen konnte. Bei der Nachschau im Bereich des Kellers stellte er fest, dass zwei unter der Kellertreppe abgestellte Fahrräder und auch aus einem Kellerraum eine Schleifmaschine entwendet wurden. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Pegasus und ein braunes Univega-Fahrrad mit auffällig weißen Sattel und weißen Pedalen, die zusammen mit einem Fahrradschloss gesichert waren. Der Geschädigte gibt an, dass er gegen 01.00 Uhr durch Klingeln der Wohnungstür geweckt wurde, diesem jedoch keine weitere Bedeutung gegeben hat. Es besteht der Verdacht, dass der bislang unbekannte Täter zu diesem Zeitpunkt auf bislang unbekannte Art und Weise in das Haus gelangte und augenscheinlich mit zwei Fahrrädern und einer Schleifmaschine flüchtete. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, die mit ein oder zwei Fahrrädern im Bereich des Tatortes unterwegs waren. Gerade das braune entwendete Fahrrad mit weißem Sattel, Pedalen und Felgen könnte jemanden aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

