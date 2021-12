Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flüchtiger Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Streifenwagen gerammt

Löhne (ots)

(jd) Der Besetzung eines Streifenwagens fiel vergangene Nacht (16.12.), um 0.45 Uhr ein dunkler Seat Ibiza auf der, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Koblenzer Straße aus Richtung B611 unterwegs war. Die Beamten wollten das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der mit augenscheinlich drei Personen besetzte Seat missachtete jedoch das Anhaltesignal des Streifenwagens und fuhr mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit weiter. Im Bereich des Kreisverkehr Alter Kirchweg/August-Hinrichs-Str./Großensieker Weg fuhr er auf dem Großensieker Weg in Richtung Loher Straße weiter. Nachdem der Fahrer nach rechts auf die Loher Straße einbog, hielt der bisher unbekannte Fahrzeugführer nach ca. 400m mit seinem Seat auf einem Grünstreifen an. Ein 23-jähriger Herforder, der sich bis dahin als Beifahrer in dem Auto befand, stieg aus dem Auto aus. Nachdem die Beamten ihren Streifenwagen ebenfalls anhielten und auf das Auto zutraten, um Fahrer und Insassen zu überprüfen, gab der Fahrer plötzlich erneut Gas und flüchtete in Richtung Autobahn A 30. Die Polizeibeamten folgten dem Flüchtigen auf dem dortigen zweispurigen Zubringer, wo er trotz teilweise geltender Geschwindigkeitsbegrenzung mit über 170 km/h unterwegs war. Über die Autobahn fuhr er in Richtung Bad Oeynhausen, wo er beabsichtigte, an der Ausfahrt Bad Oeynhausen Nord auf die Eidinghauser Straße abzubiegen. Dem Streifenwagen gelang es zunächst sich neben das flüchtige Fahrzeug zu stellen, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Unbeeindruckt von dem blockierenden Streifenwagen, versuchte der etwa 25-jährige Fahrer seine Fahrt fortzusetzen. Er stieß augenscheinlich absichtlich mit seinem Seat in den Streifenwagen, um ihn beiseite zu drücken und seine Fahrt in Richtung Osnabrück mit überhöhter Geschwindigkeit fortzusetzen. Die Polizeibeamten konnten aufgrund der Beschädigungen am Streifenwagen eine weitere Verfolgung des Seat nicht mehr vornehmen. Bei der Überprüfung der angebrachten Kennzeichen mit Herforder Kennung stellte sich heraus, dass diese bereits vor einiger Zeit als gestohlen gemeldet wurden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer und auch den weiteren Insassen dauern noch an.

