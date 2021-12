Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW-Planen aufgeschnitten - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Gegen 3.00 Uhr fiel dem Fahrer eines LKW am Mittwoch (15.12.) auf, dass die Seitenwand seines Aufliegers beschädigt war. Er hatte sein Fahrzeug zuvor auf einem Parkplatz am Autohof abgestellt. An insgesamt vier Aufliegern, die in der Nacht zu Mittwoch auf dem Parkplatz abgestellt waren, befanden sich ähnliche Beschädigungen: Die Abdeckplaner der Seitenwände war bei allen vier Aufliegern jeweils aufgeschnitten. Bis etwa 22.00 Uhr am Dienstag Abend waren die Auflieger unbeschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände aus den Anhängern entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstag, 22.00 Uhr und Mittwoch, 3.00 Uhr im Bereich des Bünder Autohofes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

