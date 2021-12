Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Auto - Unbekannte entwenden Debit-Karten

Enger (ots)

(jd) Ein Zeuge meldete sich gestern (15.12.) am Morgen bei einer 19-jährigen Engeranerin. Der Zeuge hatte Ausweisdokumente der 19-Jährigen in einem Gebüsch gefunden und sie zu ihrer nahegelegenen Wohnanschrift an der Bünder Straße gebracht. Da sich die Dokumente in ihrer Geldbörse in ihrem verschlossenen Pkw befunden hatten, begab sie sich zu ihrem BMW. Diesen hatte sie am Vorabend, um 22.00 Uhr, vor ihrem Wohnhaus abgestellt und verschlossen. Aus ihrem Pkw fehlte augenscheinlich die Handtasche. In einem nahegelegenen Gebüsch fand sie ihre Habseligkeiten wieder, jedoch fehlten ihre EC-Karten. Diese hatten der oder die unbekannten Täter offenbar an sich genommen. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System, das die bisher Unbekannten mutmaßlich überbrückt haben, um an die Wertgegenstände im Fahrzeug zu gelangen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

