POL-CE: Celle - Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Celle (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zu Samstag, 12.03.2022, in der Straße "Steinkamp" einen Gartenzaun sowie einen Baum auf einem Grundstück beschädigt. Das Fahrzeug hatte zuvor offenbar die Straße "Am Witte Moor" in Richtung "Steinkamp" befahren. An der dortigen Einmündung fuhr der Wagen dann ohne jegliche Lenkbewegung über den Steinkamp hinüber, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ...

mehr