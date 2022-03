Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Celle (ots)

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Flucht beschäftigt derzeit die Polizei in Celle. Am Freitag, 11.03.2022, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein silberfarbener Mercedes die Fuhrberger Landstraße in Richtung Fuhrberg. Aus unerfindlichen Gründen bremste der Mercedes so stark ab, dass ein hinter ihm fahrender Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Aufprall zu verhindern. Dies wiederum bemerkte ein hinter ihm fahrender Transporterfahrer zu spät und fuhr dem PKW auf. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Der silberne Mercedes entfernte sich vom Unfallort. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

