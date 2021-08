Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Samstag (21.08.2021, 15.27 Uhr) ein Radfahrer in Wadersloh leicht verletzt.

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Wadersloh war auf der Bluddenstraße Richtung Poßkamp unterwegs. Als er in die Straße Poßkamp einbog, stieß er mit einem 36-jährgen Wadersloher auf seinem Fahrrad zusammen. Dieser fuhr auf der Straße Poßkamp und war dabei nach links in die Bluddenstraße einzubiegen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell