Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Brand in Imbissstube

Warendorf (ots)

Am frühen Sonntag Abend (22.08.2021, 18.45 Uhr) rückten die FW und Polizei zu einer Brandmeldung an der Laurentiusstraße in Warendorf aus. Nach ersten Erkenntnissen geriet in einer dortigen Imbissstube die Friteuse in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass weder Personen noch Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell