Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw überschlägt sich - Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.08.2021, 03:00 Uhr, ereignete sich auf der B475 in Warendorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Sendenhorst und seine 17-jährige Beifahrerin aus Melle befuhren die B475 von Sassenberg kommend in Richtung Warendorf. In Höhe des Kreisverkehrs Sassenberger Straße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Hierbei hob der Pkw ab und überquerte den dahinterliegenden Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf dem Gelände eines Autohändlers zum Stillstand. Auf dem Gelände des Autohandels wurden ausgestellte Verkaufs-Fahrzeuge durch das Unfallfahrzeug beschädigt. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt und mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell