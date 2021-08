Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sprengung eines Geldautomaten - Täter flüchtig

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, 21. August 2021, 03.06 Uhr, den Geldautomaten einer Volksbank im Zugangsbereich eines Verbrauchermarktes in Beckum gesprengt. Mehrere Zeugen meldeten über den Notruf zwei laute Knallgeräusche aus Richtung des Verbrauchermarktes im Gewerbegebiet Grevenbrede in Beckum. Durch einen Zeugen konnten mehrere Männer kurz vor der Sprengung im Bereich des Geldautomaten beobachtet werden. Unmittelbar nach den Detonationen sind diese mit einem schwarzen VW Golf, Kennzeichenfragment UN-IX ??, über die Autobahn A2 in Richtung Hannover geflüchtet. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein. Angaben zu möglicher Beute können zur Zeit nicht gemacht werden. Spuren wurden gesichert und werden aktuell ausgewertet, die Fahndung nach den Tätern läuft weiter. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes Grevenbrede oder auf dem Weg nach Beckum beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon: 02521-911-0 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell