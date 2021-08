Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Junge Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Eine leicht verletzte Person, dass ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am heutigen Sonntagmittag (21.08.2021, 11.45 Uhr) auf der Oelder Straße in Beckum ereignete. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 29-jähriger Beckumer mit seinem PKW auf die Oelder Straße einzubiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten PKW eines 19-jährigen Mannes aus Beckum, der gemeinsam mit seiner Mitfahrerin die Oelder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Folge der Kollision verletzte sich die 19-jährige Beifahrerin aus Beckum leicht. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

