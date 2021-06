Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. Rottweil) Motorrad gerät gegen abbiegenden Traktor

Deißlingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist mit seiner Sozia zwischen Mittelhardt und Schwenningen am Sonntagnachmittag von einem abbiegenden Traktor erfasst worden und danach gestürzt. Alle Unfallbeteiligten bleiben zum Glück unverletzt. Der 49-Jährige wollte auf der Strecke mit seinem Traktor und angehängten Heuwender in ein Wiesengrundstück einbiegen, bemerkte aber nicht, dass gerade in diesem Moment der 36-jährige Fahrer mit seiner BMW 1200 überholte. Das schwere Motorrad streifte den Traktor am vorderen Rad, weshalb der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beim Sturz entstand an der Maschine ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell