Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zaun beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montagvormittag einen Gartenzaun in Buchen und flüchtete. Vermutlich handelte es sich dabei um einen Lieferwagen, der beim Rangieren in der Straße "Am Nahholz" zwischen 9 Uhr und 11 Uhr einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterließ. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Billigheim-Allfeld: Motorradfahrer nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montag in Billigheim-Allfeld wird ein Motorradfahrer gesucht, der von einer Unfallstelle flüchtete. Eine 56-Jährige befuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Ford Focus die Landesstraße 526 von Allfeld in Richtung Billigheim. Vor ihr fuhr ein weißer Lieferwagen, welchen sie überholen wollte. Beim Wechsel der Fahrspur kollidierte ihr Pkw mit einem von hinten nahenden Motorradfahrer, welcher sich gerade ebenfalls im Überholvorgang befand. Durch die Kollision entstand am Ford ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Billigheim fort und flüchtete. Es handelte sich wahrscheinlich um ein Touren-Motorrad und der Fahrer trug eine graue Motorradjacke. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Motorradfahrer oder dem Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mudau: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Frauen wurden bei einem Unfall am Montagmorgen in Mudau leicht verletzt. Eine 18-jährige Fiat-Lenkerin befuhr gegen 9.30 Uhr, gemeinsam mit ihrer Beifahrerin, die Raiffeisenstraße. Auf Höhe des Parkplatzes einer Bank wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah die junge Frau vermutlich einen entgegenkommenden VW Golf und es kam zur Kollision. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro. Die Frauen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Firma

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag Zugang zu einem Firmengelände in Mosbach-Neckarelz und entwendeten Bargeld. Die Täter brachen zwischen Sonntag und Montag gegen 6 Uhr in mehrere Gebäude auf dem Areal in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten diese. Nach aktuellem Stand wurde neben Bargeld nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090.

Mosbach: Unfall mit 8-Jährigem Fahrradfahrer - Keine Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Mosbach erfasste die Fahrerin eines Mazda einen 8-Jährigen mit seinem Fahrrad. Die Frau befuhr gegen 17.30 Uhr den Gartenweg, als der Junge unvermittelt mit seinem Fahrrad vor den Pkw fuhr. Die Frau versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei einer Untersuchung im Rettungswagen konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Am Pkw entstand Schaden von rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell