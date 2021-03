Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Büros angezeigt

Werdohl (ots)

Unbekannte schlugen am Wochenende die Scheibe zu den Büroräumen eines Autohauses an der Ütterlingser Straße ein. Die Tat fiel Montagmorgen auf. Samstagmittag war noch alles in Ordnung. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und versuchten einen Tresor aufzubrechen. Dies misslang. Sie flüchteten ohne Beute und hinterließen Sachschaden.

An der Neustadtstraße ereignete sich ebenfalls ein Einbruch. Hier waren ebenfalls Büroräume das Ziel der Täter. Es gelang ihnen nicht, die Tür aufzubrechen. Sie richteten Sachschaden an. Hier lag die Tatzeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen.

Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell