Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drahtesel-Dieb musste Beute wieder abgeben

Hemer (ots)

Mancher hängt Diebstahlschutz hoch. Ein Hemeraner ging am Montag etwas leichtsinnig mit seinem Fahrrad um. Trotzdem hatte der Dieb seines Drahtesels am Vormittag nicht lange Freude an seiner Beute.

Der 39-jährige Hemeraner kam am Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit und stellte sein Gefährt unverschlossen an einem Fahrradständer auf dem Firmengelände an der Amerikastraße ab. Sein Kollege beobachtete um 10.35 Uhr einen Fremden, der sich das Rad vom Ständer nahm und abschob in Richtung Hönnetal. Der Zeuge informierte die Polizei und lieferte eine gute Beschreibung des Tatverdächtigen. Die Polizei entdeckte den mutmaßlichen Dieb mitsamt Fahrrad. Der 34-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Der rechtmäßige Eigentümer bekam seinen Drahtesel zurück.

Selbst im gebirgigen Märkischen Kreis wurden im vergangenen Jahr 305 Drahtesel gestohlen. Die Saison hat noch nicht begonnen und trotzdem machen Diebe fast jeden Tag Beute. Deshalb veröffentlicht die Polizei in den nächsten Tagen Sicherheits-Tipps rund ums Fahrrad.

Tipp Nr. 1: "An-"schließen, nicht nur "ab-"schließen: Das Fahrrad sollte immer an einen festen Gegenstand angeschlossen sein. Nur das Vorder- oder Hinterrad zu blockieren, reicht nicht aus. Diebe können das Rad mühelos wegtragen. Am besten verwenden Sie zwei unterschiedliche Schlösser, mit denen Sie die Reifen mit dem Rahmen an einen Gegenstand anketten.

Zubehör wie Akku und Lampen sollten abgenommen werden. Meiden Sie dunkle Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen. Auch Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell