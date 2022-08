POL-PPMZ: Nicht gestohlen, aber wiedergefunden

Mainz - Weisenau (ots) - In der Zeit vom 18.08.2022, 19:00 Uhr bis 20.08.2022, 06:00 Uhr wurde bei einem im Heilkreuzweg geparkten LKW Diesel entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz ...

