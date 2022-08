Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: zwei Verkehrsunfälle mit jeweils leicht verletzter Person

Mainz - Innenstadt (ots)

Am Freitag, dem 19.08.2022 gegen 09:00 Uhr übersieht ein von der Hinteren Bleiche kommender 23-jähriger Autofahrer, die Vorfahrt einer von rechts aus der Heidelbergerfaßgasse kommenden 21-jährigen Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht. Der PKW wird leicht beschädigt.

Am Samstag, 20.08.2022 gegen 13:30 Uhr, kommt es in der Mainzer Innenstadt zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. In diesem Fall befuhr ein 17-jähriger Radfahrer aus Richtung 'Am Gautor' kommend die Straße 'Am Schottenhof'. Ein 73-jähriger Autofahrer parkt hier in Längsaufstellung und will in den Verkehr wieder einfahren, übersieht dabei den Radfahrer. Es kommt auch hier zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer zu Boden stürzt und sich nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Zur Sicherheit wird er jedoch zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein städtisches Krankenhaus verbracht. An dem PKW entsteht Sachschaden.

