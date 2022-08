Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz - Altstadt (ots)

Am Sonntag, 21.08.2022, kurz vor 18:00 Uhr wird ein älteres Ehepaar in der Großen Langgasse durch einen Mann gebeten, eine 2 Euro Münze zu wechseln. Der 82-jährige habe daraufhin in seinem Geldbeutel nachgesehen. Der um den Wechsel bittende Mann habe dabeigestanden und ein großes Blatt Papier in der Hand gehalten. Nach dem Geldwechsel sei der Mann gegangen. Das Ehepaar habe nun festgestellt, dass 135,- EUR aus dem Geldbeutel entwendet wurden. Der ungefähr 40 Jahre alte Täter sei ca. 1,80 m groß und von normaler Statur gewesen. Er habe dunkle, kurze Haare, eine lange Hose, ein dunkelblaues Polohemd sowie eine Brille mit schwarzem Rand getragen. Er hätte akzentfreies Deutsch gesprochen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

