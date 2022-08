Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verstärkte Kontrollen gegen Alkohol im Straßenverkehr: mehrere Unfälle und Verstöße

Mainz (ots)

Im Rahmen des Schwerpunktkontrollmonats zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr stellte die Polizei Mainz am Wochenende gleich mehrere Verstöße fest. Dabei kam es unter anderem zu drei Verkehrsunfällen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Kaiserstraße zu einem Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss. Dabei fuhr der 25-jährige Unfallverursacher mit einer Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometern auf ein Fahrzeug auf, das gerade mit eingeschaltetem Warnblinker auf der äußersten rechten Fahrspur hielt. Der 29-jährige Fahrer, der sich im haltenden Fahrzeug befand, wurde durch Auslösen der Airbags leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest des Unfallverursachers ergab einen Wert von 1,65 Promille. An einem weiteren Unfall am späten Freitagabend war ein alkoholisierter Radfahrer beteiligt. Dieser stürzte und erlitt Verletzungen, als er auf der Rheinallee von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln wollte. Vor Ort konnte bei dem 61-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,22 Promille festgestellt werden. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am selben Abend auf der Rheinhessenstraße. Nach einem Junggesellenabschied hatte sich ein 35-Jähriger mit dem Fahrrad auf den Heimweg gemacht. Bei langsamer Geschwindigkeit stürzte er vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Auch für Radfahrer gilt eine Promillegrenze: Ab 1,6 Promille gilt ein Radfahrer als absolut fahruntüchtig und begeht durch die Teilnahme am Straßenverkehr eine Straftat, die eine Geldstrafe, zwei Punkte in Flensburg und eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) nach sich zieht. Bereits mit deutlich weniger Alkoholgehalt im Blut und Ausfallerscheinungen, wie z.B. Schlangenlinien fahren, sind aber die Voraussetzungen für eine absolute Fahruntüchtigkeit gegeben. Nicht nur wegen Alkohol am Steuer, sondern auch wegen gefährlicher Körperverletzung wird sich eine 22-Jährige aus Nierstein verantworten müssen. Auf einer Party schlug sie ihrem Freund am Wochenende zunächst mit einer Glasflasche ins Gesicht. Anschließend fuhr sie mit ihm gemeinsam zur Uniklinik Mainz. Neben einem Atemalkoholwert von 1,09 Promille stellten die Beamten bei der Beschuldigten vor Ort auch geringe Mengen Cannabis sicher. In der Nacht auf Samstag hielten Polizeibeamte zudem einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der spielerisch Schlangenlinien über die Hindenburgstraße fuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Auch wenn es für die Nutzung eines E-Scooters keinen Führerschein braucht, decken sich die Promillegrenzen mit den Regeln für PKW-Fahrer. Der Höchstwert von 0,49 Promille war in diesem Fall also deutlich überschritten. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- EUR rechnen. In allen Fällen sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Wie bereits berichtet, führt das Polizeipräsidium Mainz im Monat August Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung "Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss" durch. Hintergrund ist, dass es im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen Steigerung bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss gekommen war.

