Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Wenn die Bundespolizei um 23:00 Uhr klingelt ...

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 08.02.2022 / 21:55 Uhr

Ein freundlicher junger Mann sprach die Streife der Bundespolizei im Bremer Hauptbahnhof an. Der 24-jährige Hamburger hatte auf dem Bahnhofsvorplatz eine Geldbörse gefunden und übergab diese der Streife. Neben einem Personalauseis sowie Bank- und Kreditkarten befanden sich auch 170 Euro darin. Die Beamten dankten dem ehrlichen Finder.

Eine Stunde später konnte die Streife dann gegen 23 Uhr beim 63-jährigen Eigentümer in Bremen, klingeln. Auch wenn der Mann zunächst beim Anblick der Uniformträger erschrak, so nahm er erleichtert seine verlorene Geldbörse in Empfang.

Der Mann war gerührt über die Ehrlichkeit des Finders. Auch für die Streife war es ein gelungener Einsatz, denn gute Nachrichten überbringt ein Schutzmann doch am liebsten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell