Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte klingeln und nehmen Bargeld mit - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagmittag (5.3., 12:20 Uhr) Geld aus einer Wohnung an der Warendorfer Straße in Höhe der Emsstraße entwendet.

Laut Angaben der 48-jährigen Geschädigten hatten die Unbekannten an der Tür geklingelt. Als die Münsteranerin öffnete, sollen die beiden gewaltsam die Tür aufgedrückt haben und in die Wohnung gekommen sein. Einer der beiden hielt der Frau den Mund zu. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld aus einem Schrank. Nach Aussagen des Opfers sollen die Männer 20 bis 25 Jahre alt sein. Beide haben eine normale Statur, sind circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hatten einen dunklen langen Bart und trugen blaue OP-Masken.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte unter der 0251 275-0.

