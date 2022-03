POL-MS: In Schlangenlinien von Saerbeck nach Münster - 63-Jähriger pustet 1,12 Promille

Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (6.3., 4:12 Uhr) haben Polizisten einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter am Albersloher Weg gestoppt. Der Münsteraner hatte versucht, vor den Beamten zu flüchten. Die Polizisten fuhren an einer grünen Ampel am Albersloher Weg Ecke Lippstädter Straße an, als der 20-Jährige ihnen plötzlich in den Weg brauste. Obwohl die ...

mehr