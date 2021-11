Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mountainbike aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Unbekannte Täter drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Zeulenrodaer Straße ein und stahlen in der Zeit vom 26.10.2021 - 02.11.2021 das dort abgestellte Mountainbike eines 41-jährigen Anwohners. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Custom Made in der Farbe weiß. Zudem hatte das Bike weiße Reifen sowie eine silberne Gabel und einen schwarzen Lenker. Die Geraer Polizei ermittelt zur Diebstahlstat und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

