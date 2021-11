Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti geschmiert

Gera (ots)

Gera: Mehreren Graffitis in Form von u.a. diversen Schriftzügen schmierten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 01.11.2021 zum 02.11.2021 an die Fassade eines Garagenkomplexes in der Franz-Stephan-Straße in Gera. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

