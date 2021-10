Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien unter der Autobahn

Saale-Holzland-Kreis (ots)

An einer Autobahnbrücke in der Naumburger Straße in Hermsdorf verewigten sich selbsternannte unbekannte "Künstler" mit einem Graffiti in einer Größe von knapp 25 x 15 Metern. Mit dem Schriftzug "Dark Blue Gang" in schwarz, weiß und blau bemalten der oder die Täter die Mauer unterhalb der Autobahn, wie Polizisten in der Nacht zu Mittwoch feststellen mussten. Hinweise zu den Schmierfinken liegen aktuell noch nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

