Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montagnachmittag, den 21.02.2022, ist es in der Rellinger Straße im Bereich des Zubringers zur A 23 in Richtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Pinneberger gegen 15:30 Uhr mit seinem Fahrrad den rechten Radweg der Rellinger Straße aus Richtung Pinneberg-Thesdorf kommend in Richtung Rellingen.

Als der Mann die Einmündung zur Anschlussstelle Pinneberg-Süd querte, bog eine schwarze Mercedes C-Klasse von der Rellinger Straße kommend auf den Zubringer ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der daraufhin stürzte.

Der mit einer etwa 60-jährigen Fahrerin besetzte Mercedes soll wenige Meter entfernt kurz gehalten haben, setzte seine Fahrt allerdings wenig später ohne Personalienaustausch fort.

Möglicherweise waren an dem Pkw gelbfarbene Kennzeichenschilder aus den Niederlanden angebracht.

Das Polizeirevier Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell