BPOLI L: Umgekippter Wassertank sorgte für insgesamt 1359 Minuten Verspätung im Bahnverkehr

Bahnstrecke Leipzig- Delitzsch kurz vor dem Bahnhof Rackwitz (ots)

Gestern Nachmittag sorgte ein umgekippter Tankanhänger eines Traktors für erhebliche Verzögerungen auf der Bahnstrecke Leipzig- Berlin. Der Tankanhänger war mit 10.000 Litern Wasser gefüllt und kippte beim Wenden des Traktors in das Gleisbett. Die herannahende S- Bahn leitete sofort eine Schnellbremsung ein und konnte damit Schlimmeres verhindern. Auf Grund des Vorfalls wurde die Strecke Berlin- Leipzig für insgesamt 2 ½ Stunden komplett gesperrt. Zum Glück wurde keiner der 50 Reisenden in der S-Bahn bei der Gefahrenbremsung verletzt. Erst als die Feuerwehr das Wasser aus dem Tank abließ, konnte der Anhänger aus dem Gleisbett gezogen werden. Nach ersten Erkenntnissen, hat die Bahnschiene und das Gleisbett keinen Schaden von dem Unfall genommen. Ab 16:00 Uhr konnte die Strecke dann wieder befahren werden. Die Bundespolizeiinspektion Leipzig leitete ein Strafverfahren gegen den Traktorfahrer wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

