Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Motorradfahrer schwer verletzt

Ihlow - Pedelec-Fahrer mit Auto kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Plaggenburg ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 86 Jahre alte Mann aus Groningen (NL) wollte gegen 14.35 Uhr von einer Grundstückszufahrt an der Esenser Straße (B210) auf die Bundesstraße fahren und querte hierbei mit seinem Krad die Fahrbahn. Eine 69 Jahre alte VW-Fahrerin, die in Richtung Wittmund fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der 86-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war vor Ort. Die Bundesstraße war kurzzeitig für die Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ihlow - Pedelec-Fahrer mit Auto kollidiert

Ein 17-Jähriger ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Riepsterhammrich (Gemeinde Ihlow) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Jugendliche gegen 8.40 Uhr auf der Straße Vaskemeer in Richtung Neuwoldner Weg. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem geparkten VW Caddy am Fahrbahnrand. Der 17-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell