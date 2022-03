POL-MK: Flucht vor der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Tätigkeiten des Verkehrsdienstes im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes in Lüdenscheid am 22.03.2022, im Zeitraum von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr Lüd., Herscheider Landstraße - 42 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nichtbeachtung des Durchfahrtverbotes für LKW > 3,5 to z.G.M. (davon 12 x Sicherheitsleistung von ausländischen Fahrpersonal) Lüd., ...

mehr